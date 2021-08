J’ai visité East Beach un vendredi et un dimanche et n’y ai pas ressenti la fébrilité habituelle des plages plus touristiques.

Crawford’s Lakeside Café (125 rue Mill South, ouvert du jeudi au dimanche de 8h à 20h et du lundi au mercredi de 9h à 20h) sert du café et un bon menu «all-day breakfast». C’est cher, mais les portions sont généreuses et la vue de la terrasse vaut bien ça!

On peut se garer sur les petites rues tranquilles de Madison et de King, aux abords de la plage. Il y a aussi un terrain de stationnement au pied de la rue King, avec un petit belvédère de vieilles poutres d’où l’on peut voir les baigneurs ayant opté pour le côté plus à l’est de la plage.

Lors de notre visite, un couple de retraités, bien installés à l’ombre pour jouer au backgammon, m’ont dit que le niveau de l’eau permettait cette année de profiter de ce bout de plage, souvent moins accessible quand l’eau est plus haute.

Ils ont pointé un vieil escalier délabré, fait du même bois que le belvédère, que nous avons descendu en faisant attention, pour aller nous balader sur la plage.