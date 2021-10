Étude exhaustive sur l’homosexualité masculine au Québec

Puis arrive le moment où ce qui passait pour un aveu se révèle clairement comme une revendication. Les organismes LGBT voient le jour. L’auteur écrit que le Front de libération homosexuel, créé à Montréal en 1971, est le premier regroupement gai du Canada. Il fait erreur puisque University of Toronto Homophile Association fut créé en 1969.

Grosse production artistique et littéraire

Il n’y a pas que les policiers, juristes, militants et politiciens qui s’intéressent à la question homosexuelle. « Écrivains, poètes, dramaturges, cinéastes et artistes se sentent éminemment concernés, et participent à la construction d’un vaste et impressionnant corpus d’œuvres. »

Dans presque chaque chapitre ou tranche d’années, il est fait mention d’une kyrielle de romans, pièces de théâtre, recueils de poésie, essais, magazines, films et expositions. Cela devient un peu lassant. L’auteur aurait dû inclure quelques appendices pour dresser une liste chronologique complète de la production culturelle.

L’impact de Michel Tremblay

Michel Tremblay n’a jamais voulu être le porte-drapeau de la cause homosexuelle. Malgré lui, il épousera cette cause « par sa facilité à charmer la presse en tenant des propos souvent amusants, parfois contestataires et revendicatifs, toujours intelligents ».

Un chapitre est consacré au sida et à son impact au Québec. Le docteur Réjean Thomas note à quel point on était dans un climat de psychose et de paranoïa. Les organismes de soutien et les œuvres littéraires ou artistiques ont abondé durant cette période.