Le scalpel des sentiments homoérotiques 50 ans passés

Peu de personnages féminins

Les nouvelles sont écrites au «je» et il n’y a presque pas de personnages féminins. Quand l’auteur ne s’éprend pas d’Oriel, de Julien ou de Tom, il raconte la relation entre le Cubain Mario et l’Ontarien Willie. Ces hommes aiment des personnes de leur sexe, mais il est rarement question d’ébats sexuels.

Le passage le plus direct est le suivant: «Dis-moi, Willie, que tu explores les voies de son corps, profondes autant que celles de l’âme, que tu explores les voies de ton sang qui éclate, dis-moi que tu te souilles et poses ta tête, Willie, sur un ventre jeune et dur, Cuba désiré, souillé, révélé, cosmogonies sûres, installées dans leurs pulsations patientes, leurs rythmes, leurs tropiques, plus sûres encore que la nuit succédant au jour, au-delà du conscient et du tourment.»

Ailleurs, on lit de brèves allusions comme «c’est celui qui avait voulu m’embrasser», «tel professeur rougissant d’amour pour un beau novice», «débuts d’élans partagés…», «la robe du frère laid s’agite vers le garçon», «les mains sur les hanches du jeune homme» ou «envie de se faire enlever par deux bras de cuir».

Réhabiliter la mémoire de Rossel Vien

J.R. Léveillé signe une préface fort bien documentée où on peut lire que le recueil est écrit avec «le scalpel des sentiments».

L’éditeur estime que cette réédition devrait réhabiliter la mémoire de Rossel Vien et rappeler s’il est besoin que l’auteur peut être reconnu comme un des pionniers de l’écriture homosexuelle au Canada français.