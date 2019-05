Homère, un poète de la Grèce ancienne toujours d’actualité

Le parcours dévoile ainsi, au fil des quelque 300 œuvres, la richesse d’inspiration des poèmes de l’Iliade et l’Odyssée, deux morceaux limités d’un continent épique submergé et à jamais disparu, les poèmes du Cycle, comme la complexité et la pérennité de la question homérique.

Homère et notre civilisation

Sans entrer dans l’homéromanie, il nous faut bien reconnaître le rôle que le poète Homère a apporté à notre civilisation soit directement par la civilisation grecque si évoluée, soit indirectement par la civilisation romaine qui s’est largement appuyée sur les apports de la société grecque.

«HOMÈRE. Premières œuvres de la littérature occidentale, l’Iliade et l’Odyssée datent du milieu du VIIIe siècle av. J.-C., pense-t-on. De leur auteur, on ne sait rien, sinon qu’il s’appelait Homère et aurait vécu en Ionie. Les Anciens s’interrogeaient sur son existence, sur son nom, sur les dates de composition des deux poèmes, à peu près comme l’ont fait – et continuent de le faire – les commentateurs modernes.» (Magnard, Organibac, 1990)

Un enrichissement

Louées depuis la plus haute Antiquité, l‘Iliade qui comporte près de 16 000 vers et l’Odyssée plus de 12 000, constituent deux immenses épopées qui sont toujours à la base de notre civilisation. Pour le monde antique, l’épopée d’Homère est le texte fondateur, la source de toute culture.

C’est donc pour nous une excellente raison de prendre connaissance des textes et des reproductions que nous offre la revue des éditions Faton. On ne peut qu’enrichir ou rafraîchir nos connaissances et la contribution d’Homère ne peut nous être que bénéfique.