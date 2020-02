Voyage dans l’Antiquité chez les Étrusques

Chaque page présente une ou souvent plusieurs reproductions en couleur de l’art étrusque, illustrant des chapitres portant sur la langue des Étrusques, les dates importantes de leur histoire, leurs dieux, leur art et leur artisanat, leurs traditions funéraires, leurs rapports avec Rome et leur établissement hors de l’Italie.

L’auteure des textes de la revue, Labregere Julie, fait ce commentaire intéressant: «L’extraordinaire virtuosité de l’orfèvrerie et de l’artisanat étrusques, la fraîcheur et la vivacité des scènes représentées sur les vases et les fresques funéraires, la suggestion poétique des nécropoles rupestres ne peuvent que donner envie à qui les découvre d’en savoir plus. C’est à cela que vous invite ce numéro hors-série des Dossiers d’Archéologie, à l’aune des recherches les plus récentes.»

Langue disparue



Si l’origine du peuple étrusque n’est pas connue, leur langage ne l’est pas non plus. Avec l’invasion des Romains, ce langage a disparu de la pratique courante.

Il en reste cependant des exemples sur des pierres gravées. «Une dalle recouverte d’un long texte en étrusque a été mise au jour dans les fondations d’un temple vieux de 2500 ans, en Toscane. Une aubaine pour les archéologues, qui peinent à avoir une connaissance globale de cette langue antique.»