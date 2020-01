Hiroshige en 15 questions

Un nouvel ouvrage vient de s’ajouter à cette collection: Hiroshige.

Maître de l’estampe japonaise



«Hiroshige (1797-1858) est, avec Hokusai, l’un des plus grands maîtres de l’estampe japonaise», indique l’éditeur.

«Très jeune, il s’oriente vers le dessin et commence par produire des portraits d’acteurs et de courtisanes, et par illustrer des livres avant d’exceller dans un genre nouveau, le paysage.»

Après Hokusai, Hiroshige ajoute à nos connaissances de la culture artistique du Japon.

Certes l’ouvrage donne une réponse aux 15 questions posées, mais le livre reproduit une trentaine des œuvres artistiques de Hiroshige en pleine page. On peut ainsi admirer cette nouveauté picturale que sont les paysages.