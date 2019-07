Berthe Morisot en 15 questions

«Elle s’efforce, avec une grande rapidité d’exécution, de brouiller les frontières entre l’intérieur et l’extérieur, le privé et le public. Une exposition incontournable, d’une grande artiste qui a su mêler l’art et la vie avec talent.»

En une phrase, on définit Berthe Morisot comme «membre fondateur et doyenne du mouvement d’avant-garde que fut l’Impressionnisme.» La liste de ses œuvres est impressionnante.

Exquises harmonies



«Nul ne représente l’impressionnisme avec un talent plus raffiné, avec plus d’autorité que Mme Morisot», écrira le critique d’art Gustave Geffroy.

«Les exquises harmonies», la palette lumineuse et la facture vive de ses peintures qui fixent «les chatoiements, les lueurs produites sur les choses et l’air qui les enveloppe», la touche libre de ses pastels, ont permis à Berthe Morisot de retranscrire sa vie familiale et amicale au plus près.

Le texte de Marianne Mathieu retrace le parcours de cette artiste qui était à la fois l’un des modèles favoris de Manet, une femme dévouée à son œuvre, et une peintre «secrète» qui ne s’est jamais déclarée comme telle, malgré la reconnaissance de ses pairs.