Des artistes en 15 questions

Gabriel Racle

24 février 2019 à 11h00 24 février 2019 à 11h00

Sous le titre L’art en questions, les éditions Hazan ont lancé une série d’ouvrages de présentation identiques, qui traitent chacun d’un artiste en 15 questions. Ces petits livres sont donc très pratiques et très utiles pour connaître ou mieux connaître l’artiste envisagé.

C’est d’ailleurs l’objectif de cette collection que l’éditeur définit ainsi: «15 réponses pour découvrir et comprendre un artiste.»

Les questions et donc les réponses ne sont pas les mêmes, car les auteurs qui ont rédigé ces ouvrages sont différents, mais des connaisseurs spécialisés de l’artiste dont ils parlent.

Le nombre de pages est le même pour tous ces livres, 96, et presque chaque page est illustrée. Voici un exemple.

Hokusai

Le peintre japonais Hokusai n’est pas un inconnu pour les lecteurs de L’Express. Mais avec cet ouvrage, c’est l’occasion de faire une synthèse intéressante sur l’homme et son œuvre.

Cet ouvrage simple et didactique, nous dit l’éditeur, explique cet artiste en quinze questions: simple artisan ou créateur de génie? Comment s’appelle vraiment Hokusai? Pourquoi une telle fascination pour le kabuki? Hokusai, maître de l’estampe?

Hokusai connaissait-il l’Occident? Auteur ou illustrateur? Hokusai est-il l’inventeur des mangas? Hokusai est-il un peintre voyageur? Le mont Fuji: un nouveau regard sur le paysage? Pourquoi La vague est-elle si célèbre? Hokusai croit-il aux fantômes et aux esprits? La nature, une quête d’absolu? Un fou de dessin? Hokusai rêve-t-il d’immortalité?

Hokusai (1760 –1849) est l’artiste le plus célèbre de son temps, un fou de dessin comme il aimait à se définir, un virtuose de tous les styles et de toutes les techniques, inventeur d’une œuvre monumentale composée de peintures, dessins, gravures, livres illustrés. «L’homme aux plus de 120 noms, est plusieurs artistes à la fois.»

Claude Monet

Claude Monet (1840-1926) a déjà fait l’objet de plusieurs articles dans L’Express. Le titre des réponses qui suivent les huit premières des 15 questions donnent un aperçu des thèmes abordés.

«C’est pour tromper l’ennui sur les bancs du collège municipal que Claude Monet s’adonne pour la première fois au dessin. Tout jeune, Monet ne peignait pas différemment des autres. Dans le comportement de Monet, tout fleure bon le rebelle.»

«Monet est et reste, dans l’histoire de l’art, le chef de file de l’impressionnisme. Un séjour, en novembre 1872, à l’hôtel de l’Amirauté, au Havre, offre à Monet le motif de sa toile la plus célèbre, Soleil levant.»

«En une vie, Monet aura peint près de deux mille toiles… Au fil des questions, l’œuvre de Monet s’organise autour d’un principe directeur: la représentation de la lumière. Une lumière qui se reflète à l’infini sur le miroir de l’eau de son bassin de Giverny. De ses évocations poétiques se dégage un sentiment d’immensité. De peintre de la lumière, Monet devient un peintre de l’espace… du temps… et de l’universel.»

André Derain

Le peintre Derain (1880-1954) est-il moins connu? Les 15 questions et les réponses, qui abordent en une synthèse tout ce qu’il faut savoir sur un artiste, permettent de le reconnaitre ou de le découvrir en quelques pages.

On prononce encore son nom avec prudence ou mépris, explique l’éditeur. Derain dérange ou indigne…

Face au camp du bien, Derain incarne pour certains une double trahison. Inventeur du fauvisme, acteur décisif du cubisme, il aurait désavoué cette peinture au nom de critères passéistes…

Près de soixante ans après sa mort, il continue à payer ce que notre époque et son progressisme béat tiennent pour crimes odieux. Le temps est donc venu d’expliquer en quoi Derain, moderne à part, fut l’une des figures essentielles du XXe siècle.

Cet ouvrage vient éclairer à travers quinze textes concis et clairs la portée décisive de l’œuvre d’André Derain.

Pablo Picasso

On a tout dit sur Picasso, on a tout écrit sur Picasso. À qui, à quoi se référer pour comprendre ou faire comprendre cet artiste si renommé.

Avec Pablo Picasso en 15 questions, les éditions Hazan apportent une réponse dans un ouvrage de synthèse facile à lire et illustré d’œuvres significatives du génie de l’artiste.

Et voici quelques-unes des questions posée à propos de Pablo Picasso (1881-1973), véritable icône de l’art du xxe siècle: Peindre comme son père ou tenter la modernité? Le tragique a-t-il une couleur? Mais pourquoi tant de cirque (s)? La magie des «primitifs» pour donner une forme aux esprits? Et si l’appel du surréalisme servait une ambition d’architecte? Peindre ou sculpter le corps aimé? Picasso, inventeur de nouvelles mythologies? Que faire de maîtres? À 90 ans, une peinture de jeune homme?

Les réponses à ces questions et à quelques autres, puisqu’il y en a 15, sont d’un grand intérêt pour saisir les réalisations de cette figure majeure de l’art pictural.

Partager cet article Facebook Twitter Courriel