Heidi Pirbhai, nouvelle élève conseillère Viamonde

Heidi Pirbhai, une élève de 10e année à l’école secondaire Michelle-O’Bonsawin, à Toronto, a été élue au début du mois pour siéger à la table du Conseil scolaire Viamonde à titre d’élève conseillère.

Élue par les élèves des 16 écoles secondaires sur le grand territoire de Viamonde, elle s’engage à représenter leurs intérêts avec passion et détermination «pour bâtir des écoles plus justes, plus fortes et centrées sur leurs besoins».

Elle succèdera à Razan Mayeda, qui recevra son diplôme d’études secondaires au terme de la présente année scolaire.

Heidi Pirbhai amorcera son mandat de deux ans en septembre 2025, et joindra ainsi Juliette Abbat-Fraser, de l’école secondaire Toronto-Ouest, qui poursuit sa deuxième année de mandat.