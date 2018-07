Hédi Bouraoui, membre de l’Ordre du Canada

Paul-François Sylvestre

3 juillet 2018 à 11h48 3 juillet 2018 à 11h48

Comme à chaque veille de 1er juillet, Fête du Canada, une centaine de personnes de tout le pays sont nommées au sein de l’Ordre du Canada, dont, en 2018, le Torontois Hédi Bouraoui «pour sa contribution littéraire et ses théories portant sur les identités culturelles, en tant que poète, romancier et essayiste».

Né le 16 juillet 1932 à Sfax, en Tunisie, Hédi Bouraoui vit à Toronto depuis plus de 40 ans. Il a enseigné presque toute sa vie à l’Université York, est membre de l’Académie des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada depuis 1997, officier de l’Ordre des Palmes académiques (France, 2004) et récipiendaire du Prix du Nouvel-Ontario pour l’ensemble de son œuvre (2004).

On lui doit une cinquantaine d’ouvrages, le plus souvent axés sur diverses facettes de la pluralité culturelle. Son conte poétique Rose des sables (Vermillon) et son roman Ainsi parle la Tour CN (L’Interligne) ont remporté le Prix du Salon du livre de Toronto, respectivement en 1998 et 2000. Une de ses plus récentes publications est Mutante, la poésie (CMC Éditions, 2015).

Hédi Bouraoui a codirigé le collectif Écriture franco-ontarienne 2003 (Vermillon); la même année, il a publié Pierre Léon : humour et virtuosité (Vermillon, 2003). De 1993 à 1999, il a été corédacteur en chef de la revue de poésie Envol.

Rhéal Leroux

Un autre Franco-Ontarien, Rhéal Leroux d’Ottawa, est aussi nommé membre de l’Ordre du Canada, «pour son engagement communautaire et sa créativité dans l’organisation d’évènements majeurs dans la région de la capitale nationale», notamment le Bal de Neige et la visite du pape Jean-Paul II à Ottawa en 1984.

Créé en 1967, l’Ordre du Canada est l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. On reconnaît ainsi des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation.

Près de 7 000 personnes de tous les milieux ont été investies de l’Ordre au fil des ans. Leurs contributions reflètent la devise de l’Ordre: Desiderantes meliorem patriam («Ils désirent une patrie meilleure»).

Les nouveaux récipiendaires seront invités à recevoir leur insigne des mains de la gouverneure générale Julie Payette au cours d’une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.