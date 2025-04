Hausse du vapotage du cannabis et du tabac à l’école

Vapotage du tabac et du cannabis

Le problème principal identifié est le vapotage (de cannabis ou de tabac), explique la chercheuse principale, Emily Jenkins, professeure agrégée à l’École des sciences infirmières de UBC.

«64% des directions et des directions adjointes ont indiqué que le vapotage était une préoccupation majeure dans leur école, ce qui en fait le problème le plus important. Bien que la substance spécifique utilisée dans le vapotage n’ait pas été identifiée, ils ont également indiqué que le cannabis et le tabac sont les substances les plus couramment consommées dans l’enceinte de l’école.»

Emily Jenkins, directrice scientifique du centre de recherche Wellstream/Bienamont, qui a publié l’étude, souligne aussi le manque de ressources et les difficultés des responsables d’école face à cette recrudescence du problème.

«Les administrateurs scolaires ont identifié le besoin d’une orientation coordonnée et fondée sur les données probantes pour alléger la charge du système [éducatif], renforcer la sécurité professionnelle et soutenir leur travail quotidien afin d’améliorer les résultats en matière de réussite et de bien-être des élèves.»

Moins de ressources en Ontario français?

Nadine Trépanier-Bisson, directrice générale du Ontario Principals’ Council (les directions d’école) confirme cette tendance à la hausse et le manque de soutien aux responsables déjà débordés.