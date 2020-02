Vapotage, le nouveau péril jeune

Les messages apparaissent accompagnés d’émojis souriants à l’écran: «C’est comme une tarte citron pistache, un régal!» Ou encore: «Chaque saveur que je goûte est encore meilleure!»

Sur Instagram, les publications flatteuses sur le vapotage se comptent par milliers. Premières cibles: les adolescents.

Tabac moderne

«Un gadget permettant d’absorber de la nicotine»: il n’existe pas 10 000 façons de définir la cigarette électronique, explique l’urgentologue et toxicologue Martin Laliberté.

«Ce n’est ni plus ni moins qu’une version du tabac moderne», confie le professeur adjoint au Centre universitaire de Santé McGill. Avec «les mêmes risques de dépendance à la nicotine».

Et plus elle est consommée tôt dans la vie de l’individu, plus le risque de dépendance est accru, et par conséquent, les risques de cancers et de maladies cardiovasculaires aussi.