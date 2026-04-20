Hamilton célèbre «l’égalité en action»… pour transformer les mots en gestes

Dès l’ouverture, l’invitation était claire. «L’égalité ne doit pas seulement être célébrée, elle doit aussi être vécue, comprise et surtout mise en pratique dans nos gestes du quotidien», selon Loubna Moric, directrice des programmes contre la violence et les agressions sexuelles au Centre de Santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) devant un public attentif.

Au fil de la journée, les échanges s’enchaînent. Une volonté commune se dégage: transformer les prises de conscience en gestes durables.

C’est au Marquis Gardens, sur Rymal Road East à Hamilton, que des dizaines de personnes se sont réunies le 17 avril pour souligner la Journée de l’égalité au Canada. Organisée par le CSCHN, cette journée placée sous le thème Égalité en action a rassemblé citoyennes, intervenantes et leaders communautaires autour d’un même objectif: faire avancer concrètement l’égalité des genres.

La voix de Dada Gasirabo

La présence de Dada Gasirabo, féministe chevronnée et figure marquante de la lutte contre la violence faite aux femmes, a profondément marqué l’événement. Forte de plus de 25 ans d’expérience, elle a d’abord reconnu les progrès accomplis, avant de poser un regard critique.

Les luttes, selon elle, ont ralenti. «Les femmes canadiennes ont fait beaucoup de chemin, mais à un moment donné, on s’est arrêté quelque part», a-t-elle lancé, évoquant une perte de continuité entre les générations militantes.