Hamilton célèbre «l’égalité en action»… pour transformer les mots en gestes

Hamilton célèbre l’Égalité en action
Des participantes à la Journée de l’égalité au Canada, organisée par le Centre de Santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN). Photos: Nathalie Dufour Séguin, l-express.ca
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Publié 20/04/2026 par Nathalie Dufour Séguin

Dès l’ouverture, l’invitation était claire. «L’égalité ne doit pas seulement être célébrée, elle doit aussi être vécue, comprise et surtout mise en pratique dans nos gestes du quotidien», selon Loubna Moric, directrice des programmes contre la violence et les agressions sexuelles au Centre de Santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) devant un public attentif.

Au fil de la journée, les échanges s’enchaînent. Une volonté commune se dégage: transformer les prises de conscience en gestes durables.

C’est au Marquis Gardens, sur Rymal Road East à Hamilton, que des dizaines de personnes se sont réunies le 17 avril pour souligner la Journée de l’égalité au Canada. Organisée par le CSCHN, cette journée placée sous le thème Égalité en action a rassemblé citoyennes, intervenantes et leaders communautaires autour d’un même objectif: faire avancer concrètement l’égalité des genres.

Hamilton célèbre l’Égalité en action
Loubna Moric, directrice des Programmes contre la violence et les agressions sexuelles au CSCHN, et Dada Gasirabo, directrice sortante d’Oasis centre des femmes.
Hamilton
La conférencière Dada Gasirabo.

La voix de Dada Gasirabo

La présence de Dada Gasirabo, féministe chevronnée et figure marquante de la lutte contre la violence faite aux femmes, a profondément marqué l’événement. Forte de plus de 25 ans d’expérience, elle a d’abord reconnu les progrès accomplis, avant de poser un regard critique.

Les luttes, selon elle, ont ralenti. «Les femmes canadiennes ont fait beaucoup de chemin, mais à un moment donné, on s’est arrêté quelque part», a-t-elle lancé, évoquant une perte de continuité entre les générations militantes.

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L’ex-directrice générale d’Oasis Centre des femmes observe un ralentissement dans les luttes féministes et une perte de solidarité collective. «On a eu des gains, et on s’est un peu reposé dessus. Il ne faut jamais arrêter de revendiquer.»

Évoquant les impacts récents, notamment la pandémie, elle a ajouté, «avec la covid, c’était comme un chaos. Se relever prend du temps. On a l’impression de retourner à la case départ.»

Malgré ce constat, son message est resté porteur d’espoir «Il faut créer des liens, transmettre le flambeau. C’est comme ça que la chaîne se refait.»

Charte
La Charte canadienne des droits et libertés a 44 ans cette année. Photo: gouvernement du Canada

La Charte canadienne en toile de fond

Cette réflexion locale fait écho à un moment symbolique à l’échelle nationale: le 44e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans une déclaration officielle, le premier ministre Mark Carney a rappelé son importance. «Elle a jeté les bases d’un Canada plus fort et plus juste.»

Il a également insisté sur la responsabilité collective. «Nous devons tous protéger les valeurs de liberté et d’égalité énoncées dans la Charte, afin de continuer à bâtir un Canada meilleur pour tous.»

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De son côté, le ministre de la Justice Sean Fraser a souligné que la Charte demeure essentielle pour garantir les droits fondamentaux. «La Charte protège ces droits pour tout le monde, quelles que soient son identité, son origine ou la personne aimée.»

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Les Canadiennes ont fait beaucoup de progrès depuis les années 1970. Source: gouvernement du Canada

50 ans de progrès… et encore du chemin à faire

Selon le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres Canada, les avancées sont indéniables.

Il y a plus de 50 ans, les femmes au Canada faisaient face à des restrictions majeures: accès limité aux finances, inégalités salariales marquées, faible représentation politique. Aujourd’hui, bien que des progrès soient visibles, des obstacles persistent, notamment pour les femmes autochtones, racisées, immigrantes ou issues des communautés LGBTQ.

Au-delà des chiffres et des discours, l’événement a surtout mis en lumière une conviction partagée, l’égalité est un processus vivant, qui exige un engagement constant.

Comme l’a rappelé Dada Gasirabo, «le travail ne finit jamais. Il y a toujours des choses à bâtir». Elle a comparé la lutte pour l’égalité à une chaîne intergénérationnelle: transmettre, adapter, reconstruire.

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L’événement avait lieu au Marquis Gardens à Hamilton.
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Espérance Ngendandumwe, intervenante en prévention et sensibilisation en matière d’abus, et Germaine Uwamahoro, conseillère en appui transitoire et soutien au logement.

Une journée qui laisse des traces

Alors que les discussions se poursuivaient en petits groupes et que les échanges se multipliaient, une chose était claire: cette Journée de l’égalité ne s’est pas arrêtée aux murs du Marquis Gardens.

Elle a semé des idées, ravivé des engagements et rappelé que chaque geste compte. Parce qu’au fond, l’égalité ne se proclame pas, elle se pratique.

«Merci de faire vivre l’égalité en action», a conclu Loubna Moric.

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