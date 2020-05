Guide commercial de Toronto

Après New York, Paris, Londres, San Francisco, La Havane et Montréal, les Éditions de l’Homme publient 300 raisons d’aimer Toronto.

C’est Jean-Michel Dufaux qui est tombé sous le charme de la capitale ontarienne ou de «la ville de tous les possibles», comme il le note en introduction.

Boire et manger

D’entrée de jeu, Dufaux donne le ton en dressant une liste de ses 5 TOPS au niveau des œuvres architecturales, de l’art public, des parcs et des plus beaux points de vue.

Il s’arrête surtout et longuement à des lieux où boire et manger: pizzas napolitaines, burgers, torréfacteurs, microbrasseries, bouffe végétarienne et végétalienne, alouette!

Peu d’histoire

Contrairement à d’autres guides, Ulysse par exemple, celui-ci demeure plus souvent qu’autrement avare de renseignements sur l’historique de la Ville Reine.