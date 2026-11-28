Le Conseil de la Faculté de Glendon a voté contre le transfert du petit campus de l’avenue Bayview au grand campus principal de la rue Keele. La proposition soumise à son examen par la rectrice par intérim de l’Université York a été battu par 61 votes contre 8 ce vendredi 27 novembre.

«Sans son appui de principe, le projet d’élargir le mandat bilingue de l’Université York et de le transférer du campus Glendon au campus Keele ne sera pas poursuivi», confirme à l-express.ca le chef des communications de l’université, Yanni Dagonas.

Consultations?

Selon lui, la proposition a été initialement élaborée «à l’invitation du Conseil de la Faculté de Glendon».

Depuis sa présentation en septembre 2026, dit-il, «de nombreuses consultations ont eu lieu entre les membres de la communauté de Glendon, le Bureau de la rectrice, des représentants et partenaires externes, ainsi que l’ensemble de la communauté universitaire».

L’Association étudiante du Collège Glendon contestait récemment cette vision des choses, se plaignant notamment que les étudiants et d’autres parties prenantes n’avaient pas été consultées.

Surtout, elle doutait des intentions des instigateurs de la délocalisation «d’élargir le mandat bilingue de l’Université York».