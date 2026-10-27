Gilles Huot honoré par Heritage Toronto

Guide au ROM et avec la Société d'Histoire

Gilles Huot
Gilles Huot. Photo: courtoisie
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Publié 27/10/2026 par Charles-Antoine Rouyer

Gilles Huot a reçu le Prix du service bénévole 2026 de Heritage Toronto le 21 octobre pour ses activités d’animation de visites guidées et de mentorat de jeunes historiens.

«Habitant de Cabbagetown depuis 2005, Gilles Huot consacre depuis plus de quinze ans son temps à des activités bénévoles au sein de Heritage Toronto», a résumé Dilys Chan, vice-présidente du conseil d’administration de l’organisme.

«Depuis 2011, Gilles a conçu et animé plusieurs visites guidées à pied de grande qualité pour Heritage Toronto. Sa visite emblématique de Cabbagetown retrace l’histoire riche et complexe de l’un des quartiers les plus légendaires de Toronto.»

Mentor

Le prix reconnaît aussi la participation de Gilles Huot au programme Emerging Historians, qui jumelle des jeunes finissants en études en histoire avec des mentors.

«Ce programme leur permet d’obtenir une expérience pratique de recherche, de rédaction de script, de présentation devant public lors du développement d’une visite guidée, et ce sous la supervision d’une personne expérimentée», explique Gilles Huot.

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«J’ai aidé quelques-uns de ces emerging historians et ça a été une très belle expérience», ajoute Gilles Huot, qui est également guide bénévole pour la Société d’histoire de Toronto, la Cabbagetown Preservation Association (où il a fait ses débuts comme guide) et le Musée royal de l’Ontario (ROM).

Gilles Huot
Brigitte La Flair, Gilles Huot et Rolande Smith, guides bénévoles au ROM et à la Société d’histoire de Toronto. Photo: Société d’histoire de Toronto

Guide pour la SHT et le ROM

En 2025, Gilles Huot avait reçu le Prix Jean-Baptiste Rousseaux de la Société d’histoire de Toronto et la Médaille du couronnement du roi Charles III des mains de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario.

Gilles Huot anime aussi de temps à autre la visite guidée en français quotidienne proposée au Musée royal de l’Ontario, par l’un des douze bénévoles francophones ou francophiles, à 14h.

«Notre visite quotidienne s’intitule Les trésors du musée. Il s’agit d’une visite guidée générale qui dure de 45 à 50 minutes qui aide nos visiteurs à découvrir de 7 à 9 objets intéressants et permet d’avoir un bon aperçu des collections du musée», explique Gilles Huot.

Gilles Huot
Gilles Huot, lors de la réception de son prix de Heritage Toronto. Photo: Société d’histoire de Toronto

La passion de partager les connaissances

Et cette passion pour les visites guidées, c’est le partage de la connaissance et «Apprendre!», résume Gilles Huot en entrevue avec l-express.ca.

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«Tout ça devient des passions qu’un musée comme le ROM permet d’assouvir. Un musée ouvre des portes et des fenêtres sur le monde. Je pourrais parler pendant des heures à propos de météorites ou du culte des morts dans l’Égypte ancienne», explique-t-il.

«Aussi, être guide me permet de partager ces passions et peut-être d’y entraîner d’autres… J’ai déjà beaucoup appris, mais j’en ai aussi encore beaucoup à apprendre.»

Et cette récompense de Heritage Toronto est peut-être l’arbre qui cache la forêt. Car Gilles Huot est aussi président du programme de guides au ROM, en plus d’être guide bénévole.

Il contribue ainsi à ce que le musée provincial remplisse son mandat bilingue, car le ROM est assujetti à la Loi sur les services en français.

Rolande Smith, présidente de la Société d’histoire de Toronto, précise que l’offre de services du ROM «s’améliore régulièrement». «Ils sont de plus en plus disponibles. Il y a des visites guidées en français tous les jours. Les galeries sont bilingues.»

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ROM
Le Musée royal de l’Ontario attend les jeunes pendant la semaine de relâche. Photos: ROM

Fins de semaine familiales en français au ROM

Le ROM offrira d’ailleurs une visite guidée en français supplémentaire à 11h30 pour les deux fins de semaine en français consacrées aux familles, les 31 octobre et 1er novembre, ainsi que les 7 et 8 novembre.

L’entrée au musée sera gratuite pendant ces fins de semaine avec un code promotionnel (envoyé dans le bulletin du musée en français.) «Pour les deux fins de semaine familiales en français, un total de 3 500 billets gratuits sont disponibles (5 par personne au maximum lors de la réservation)», précise David MacKay, porte-parole du ROM.

Au mois de novembre, le Musée royal de l’Ontario offrira aussi des programmes pour les écoles «Les journées scolaires francophones: Fascinants fossiles».

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