Gilles Huot honoré par Heritage Toronto

Gilles Huot a reçu le Prix du service bénévole 2026 de Heritage Toronto le 21 octobre pour ses activités d’animation de visites guidées et de mentorat de jeunes historiens.

«Habitant de Cabbagetown depuis 2005, Gilles Huot consacre depuis plus de quinze ans son temps à des activités bénévoles au sein de Heritage Toronto», a résumé Dilys Chan, vice-présidente du conseil d’administration de l’organisme.

«Depuis 2011, Gilles a conçu et animé plusieurs visites guidées à pied de grande qualité pour Heritage Toronto. Sa visite emblématique de Cabbagetown retrace l’histoire riche et complexe de l’un des quartiers les plus légendaires de Toronto.»

Mentor

Le prix reconnaît aussi la participation de Gilles Huot au programme Emerging Historians, qui jumelle des jeunes finissants en études en histoire avec des mentors.

«Ce programme leur permet d’obtenir une expérience pratique de recherche, de rédaction de script, de présentation devant public lors du développement d’une visite guidée, et ce sous la supervision d’une personne expérimentée», explique Gilles Huot.