Bilan «très positif» pour la Société d’histoire de Toronto

La Société d’histoire de Toronto (SHT) vient de déposer son bilan très positif de l’année 2024, autant du côté de ses activités récurrentes (visites guidées et conférences) que du côté financier.

Au cours de sa 39e Assemblée générale annuelle, ce lundi 12 mai au Collège Boréal, la SHT a également annoncé des projets à venir tels qu’une série de balados intitulée Voix franco-torontoises, ainsi que son intention de faire renaître le Sentier partagé sous une plateforme numérique.

La SHT entame sa 5e décennie avec de nouveaux postes d’administrateurs: responsable informatique et innovation, responsable des projets et subventions, responsable bénévoles et coordination, responsable relations publiques, responsable réseautage, partenariat et membriété.

Rolande Smith reste à la présidence pour assurer une transition «vers un conseil d’administration rajeuni qui englobe toutes les compétences nécessaires à un bel avenir».