Rendez-vous avec les «oubliés» de Toronto à la Nécropole

«Adoptée, cette femme a réussi à se faire connaître dans le monde du sport comme entraîneuse tout d’abord, puis comme administratrice en 1988 aux JO de Séoul.»,

Elle a également été présidente du Comité olympique canadien et membre du Comité international olympique.

En tant que chef de mission pour l’équipe Canada, c’est également elle qui va voir Ben Johnson, médaillé de bronze aux JO de 1984 pour le 100 mètres mais accusé de dopage, afin qu’il rende sa médaille.

Thorton Blackburn: le premier chauffeur de taxi

En 1831, Thorton Blackburn et sa femme Lucie, deux esclaves originaires du Kentucky, fuient les États-Unis pour se réfugier au Canada, en tentant de passer la frontière à Detroit. Or, à cette époque, les chasseurs d’esclaves se font nombreux et le couple se fait attraper.

Grâce à l’aide d’habitants de Detroit, ils réussissent à s’échapper et arrivent à Toronto. «À cette époque, le lieutenant gouverneur ne voulait pas d’esclavage au Canada. Thorton et Lucie étaient donc en sécurité ici», explique Gilles Huot.