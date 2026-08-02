Géologue, un métier dangereux… au cinéma!

Géologue
Étude insolite: les géologues ont un taux élevé de mortalité au cinéma, entre autres dans les films d'action ou de science-fiction. Photo: iStock.com/Photon-Photos
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Publié 02/08/2026 par Kathleen Couillard

Quand on parle de métiers risqués au cinéma, on imagine un policier, un pompier ou encore un agent secret, mais rarement un géologue. Une nouvelle étude révèle pourtant que ces scientifiques ont aussi un taux très élevé de mortalité dans les oeuvres du 7e art.

C’est la conclusion surprenante à laquelle sont arrivés des chercheurs suédois après avoir réalisé une compilation des géologues qui apparaissent dans les films de 1919 à 2023, rapporte le magazine New Scientist. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Geology Today.

Films d’action

Ces chercheurs ont ainsi identifié 202 géologues dont la majorité se retrouvait surtout dans des films d’aventure, d’action, de science-fiction et dans des drames.

L’étude révèle toutefois un taux élevé de mortalité de 34% pour ces personnages. Ce sont 69 des géologues qui sont morts, souvent dès le début du film.

Et quelle était la première cause de décès? Le meurtre!

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En effet, 30 des géologues ont été tués. Seulement dans le film The Money Jungle (1967), cinq personnages de géologues ont été éliminés par des compagnies pétrolières qui manigançaient pour prendre le contrôle d’un terrain riche en pétrole.

Dangers terrestres et extraterrestres

Dans ces divers scénarios, douze géologues sont aussi décédés dans l’exercice de leur métier: frappés par une bombe volcanique, tombés dans un cratère, engloutis dans des sables mouvants ou incinérés dans un puits de pétrole.

Cela en fait la deuxième cause de décès, après le meurtre.

Étrangement, le même nombre de personnages de géologues sont morts en raison de leurs contacts avec des extraterrestres. C’était notamment le cas de l’un d’entre eux dans le film Prometheus en 2012.

Gentils et méchants

Ce taux de mortalité au cinéma est d’autant plus préoccupant que 85% des géologues dans les films font partie des «gentils». Les chercheurs ont en effet identifié seulement 30 géologues qui ont un rôle de «méchant».

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Il faut toutefois mentionner que 13 d’entre eux étaient en fait de «faux» géologues. Par exemple, dans le film Ocean’s Thirteen, Brad Pitt se faisait passer pour un géologue afin d’avoir accès à une zone souterraine sous un hôtel de Las Vegas qu’il prévoyait cambrioler.

L’idée derrière cette étude inhabituelle est venue à des géologues qui se demandaient comment leur métier était représenté au cinéma.

Leurs résultats suscitent toutefois de nouvelles questions pour les journalistes du New Scientist: qu’en est-il des paléontologues ou des physiciens? Leur vie est-elle aussi en danger à l’écran?

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