Géologue, un métier dangereux… au cinéma!

Quand on parle de métiers risqués au cinéma, on imagine un policier, un pompier ou encore un agent secret, mais rarement un géologue. Une nouvelle étude révèle pourtant que ces scientifiques ont aussi un taux très élevé de mortalité dans les oeuvres du 7e art.

C’est la conclusion surprenante à laquelle sont arrivés des chercheurs suédois après avoir réalisé une compilation des géologues qui apparaissent dans les films de 1919 à 2023, rapporte le magazine New Scientist. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Geology Today.

Films d’action

Ces chercheurs ont ainsi identifié 202 géologues dont la majorité se retrouvait surtout dans des films d’aventure, d’action, de science-fiction et dans des drames.

L’étude révèle toutefois un taux élevé de mortalité de 34% pour ces personnages. Ce sont 69 des géologues qui sont morts, souvent dès le début du film.

Et quelle était la première cause de décès? Le meurtre!