Les nouveaux élus à la table du Conseil scolaire catholique MonAvenir le 26 octobre ont reconduit Geneviève Grenier à la présidence et Marcellin Kwilu Mondo à la vice-présidence, lors de leur réunion annuelle d’organisation ce 18 novembre.

Le Csc MonAvenir gère 48 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires-secondaires sur la moitié de la péninsule ontarienne: de Peterborough à Niagara, en passant par Toronto et la baie Georgienne.

Vice-présidente de CPA Canada (l’association des comptables), présidente des Centres d’accueil Héritage et ex-présidente du Club canadien de Toronto, Geneviève Grenier entame une sixième année consécutive à la présidence du Csc MonAvenir. Elle avait aussi effectué quatre mandats comme vice-présidente.

Elle y représente la région de Dufferin-Peel-Wellington depuis 2014.

Marcellin Kwilu Mondo vient d’être réélu conseiller scolaire de la région de Durham-Peterborough-Northumberland, qu’il représente depuis 2022. C’est pour lui un deuxième mandat consécutif à la vice-présidence du Csc MonAvenir.