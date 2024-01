Gaza: des maladies plus meurtrières que les bombardements

«C’est en partie, bien sûr, parce que ces abris ont depuis longtemps dépassé leur pleine capacité avec des gens qui font la queue pendant des heures, rien que pour accéder aux toilettes. Une toilette disponible pour des centaines de personnes.»

Taux de mortalité 60 fois plus élevés

Ce n’est pas comme si l’on manquait de précédents. Une analyse parue en 2002 dans la revue médicale The Lancet estimait que les taux de mortalité chez les personnes réfugiées à cause d’une guerre étaient 60 fois plus élevés que les taux de mortalité au début du conflit.

C’est si ce sombre calcul devait s’appliquer à Gaza que jusqu’au quart de ses 2 millions d’habitants pourraient mourir dans l’année à venir, écrivait le 29 décembre la professeure Devi Sridhar, de la Chaire de santé publique globale à l’Université d’Édimbourg.

«Je travaille en santé publique depuis 20 ans, et je n’ai jamais entendu des organismes d’aide et de santé être aussi directs et aussi inquiets… C’est un conflit sans précédent, qui bat les records les plus tragiques.»

Malnutrition

Dans un communiqué publié le 5 janvier, l’UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance) ajoutait aux constats sur le haut taux de diarrhées — l’équivalent de 3200 nouveaux cas par jour à la mi-décembre et un total de 60 000 uniquement chez les enfants de moins de 5 ans, entre le 29 novembre et 10 décembre — celui des cas de malnutrition.