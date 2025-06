Fusée lunaire: SpaceX peut-elle livrer la marchandise dans les délais ?

• Les portes de Starship ne se sont pas ouvertes, empêchant de mettre en orbite les faux satellites qu’il transportait.

Essais et erreurs

Certes, la compagnie SpaceX, ou du moins son fondateur Elon Musk, présente chaque vol comme une «occasion d’apprendre» par essais et erreurs. Mais avec trois échecs pour ce seul neuvième vol, et des explosions imprévues lors des deux précédents lancements, en janvier et mars, la communauté qui attend des résultats se demande combien de temps il faudra avant que la Super Heavy ne devienne fiable.

Après tout, l’autre fusée de SpaceX, la Falcon 9, est devenue fonctionnelle beaucoup plus vite. Elle a pu mettre des satellites en orbite dès son deuxième lancement, en décembre 2010.

La question des délais est d’autant plus importante que, ces dernières années, une part de plus en plus grande de l’avenir des États-Unis dans l’espace semble devoir reposer sur SpaceX.

D’une part, la fusée lunaire de la NASA, appelée Space Launch System, a accumulé les retards, faisant de la super-fusée de SpaceX la candidate pour l’envoi vers la Lune, en 2027, de la mission Artemis 3: celle qui est censée devenir la première mission habitée sur notre satellite en un demi-siècle.