FranComédie: faire rire en français à Toronto

Vendredi soir, dans une petite pièce du Mossop’s Social House, au 56 rue Yonge, huit humoristes débutants ou confirmés se succèdent sur scène avec un seul but: faire rire le public.

C’est le principe de FranComédie, qui organise chaque deuxième vendredi du mois, depuis un an et demi, une soirée de stand-up francophone. Petit frère du rendez-vous mensuel Franc’Open Mic, qui fête ses 11 ans ce mois-ci, le jeune événement souhaite s’imposer durablement à Toronto, à l’image de son aîné.

Les origines

À l’origine du projet se trouve Franc’Open Mic. Des humoristes et comédiens y participaient régulièrement, mais cette scène ouverte francophone ne leur était pas exclusivement réservée.

C’est Serge Paul, figure emblématique de la francophonie torontoise, qui est à l’origine de FranComédie. On lui avait proposé à l’époque de participer à des soirées de stand-up avec des anglophones, en se détachant de Franc’Open Mic. Avec le temps, l’idée de créer un projet 100% francophone a émergé.

«J’ai demandé à Florian François (créateur de Franc’Open Mic) s’il voulait participer. Il m’a dit : “Tu t’en occupes tout seul.” Alors nous voilà», explique-t-il.