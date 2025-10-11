FranComédie: faire rire en français à Toronto

FranComédie
Une humoriste à la soirée FranComédie du 10 octobre au Mossop’s Social House. Photos: Julie Merceur, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 11/10/2025 par Julie Merceur

Vendredi soir, dans une petite pièce du Mossop’s Social House, au 56 rue Yonge, huit humoristes débutants ou confirmés se succèdent sur scène avec un seul but: faire rire le public.

C’est le principe de FranComédie, qui organise chaque deuxième vendredi du mois, depuis un an et demi, une soirée de stand-up francophone. Petit frère du rendez-vous mensuel Franc’Open Mic, qui fête ses 11 ans ce mois-ci, le jeune événement souhaite s’imposer durablement à Toronto, à l’image de son aîné.

Les origines

À l’origine du projet se trouve Franc’Open Mic. Des humoristes et comédiens y participaient régulièrement, mais cette scène ouverte francophone ne leur était pas exclusivement réservée.

FranComédie
Serge Paul.

C’est Serge Paul, figure emblématique de la francophonie torontoise, qui est à l’origine de FranComédie. On lui avait proposé à l’époque de participer à des soirées de stand-up avec des anglophones, en se détachant de Franc’Open Mic. Avec le temps, l’idée de créer un projet 100% francophone a émergé.

«J’ai demandé à Florian François (créateur de Franc’Open Mic) s’il voulait participer. Il m’a dit : “Tu t’en occupes tout seul.” Alors nous voilà», explique-t-il.

Publicité

Des humoristes d’horizons variés

C’est la première fois qu’autant de personnes se risquent à cet exercice difficile. Serge Paul trouve ses comédiens par différents canaux: groupes francophones, vidéos sur internet, recommandations…

«Ça marche principalement par le bouche-à-oreille», confie l’organisateur.

Les profils sont très variés: jeunes, moins jeunes, comédiens professionnels, curieux, femmes, hommes…
Des humoristes amateurs comme Florian François et Serge Paul ont d’ailleurs ouvert la soirée.

FranComédie
Florian François.

D’autres étaient novices. C’est le cas de Noé, arrivé récemment à Toronto. Il a découvert l’événement sur un groupe WhatsApp de francophones vivant dans la métropole canadienne. C’était sa première scène.

«Je ne suis pas stressé. Je me dis que si je rate, au moins je ne vous reverrai plus quand je rentrerai à Toulouse», plaisante-t-il.

Publicité

Son sketch, racontant l’histoire d’une amie après une rupture amoureuse, a su faire rire le public grâce à des blagues bien trouvées et une énergie débordante.

FranComédie
Un humoriste à la soirée FranComédie du 10 octobre.

Du bon et du moins bon

Dans une ambiance tamisée, mais chaleureuse, les humoristes ont présenté tour à tour leurs numéros.

C’était la deuxième performance d’Arfina, jeune comédienne venue de France, devant le public de FranComédie.
«C’est toujours un plaisir de jouer en français. Comme je vais me produire bientôt à Avignon, c’est un peu un entraînement», confie-t-elle.

«Ici, l’ambiance est plus saine qu’avec un public anglophone. On a une vraie camaraderie», ajoute-t-elle.

Fluides en tous genres, religion, histoires personnelles, climat, politique: de nombreux thèmes ont été abordés avec brio — ou parfois un peu moins. Malgré quelques blagues ratées, le public, composé en majorité des participants eux-mêmes et de leurs proches, est resté bienveillant.

Publicité
FranComédie
Florian François devant le public.

Un public restreint

Peu de personnes extérieures étaient présentes pour assister à la soirée. Cependant, la petite salle était presque remplie grâce aux huit participants et à la dizaine de spectateurs.

«Le but ultime n’est pas de fidéliser le public, notamment parce qu’on peut refaire les mêmes blagues pour les peaufiner. Mais il reste important: on veut montrer qu’on peut vivre en français à Toronto. C’est un peu un trésor caché», déclare Serge Paul.

FranComédie
La petite salle du Mossop’s Social House.

Et après?

Le stand-up francophone souhaite désormais attirer davantage de têtes d’affiche, comme la drag queen Jezebel Bardo et la comédienne Nathalie Nadon, déjà venues au début du projet.

«Ça permettrait de ramener du public et de donner de la crédibilité au projet», estime Serge Paul.

Après un an et demi, il souhaite faire de FranComédie un rendez-vous mensuel incontournable pour les francophones de Toronto.

Publicité

La prochaine soirée aura lieu le deuxième vendredi de novembre.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur