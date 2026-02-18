Francobadges: faire reconnaître les compétences des francophones, au-delà des diplômes

Apprentissages sur le terrain, bénévolat, formations internes: avec Francobadges, le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) veut valoriser les compétences des francophones du Canada grâce à des badges numériques.

Le projet Francobadges vient de franchir une nouvelle étape. L’organisme a signé une entente avec l’organisation Chantier de l’économie sociale pour faire de Francobadges une coopérative de solidarité.

L’initiative vise la mise en place de badges numériques afin de valoriser les compétences sociales et économiques des francophones d’un bout à l’autre du pays.

Le RESDAC assurera la coordination et le développement global du projet. Le Chantier de l’économie sociale doit fournir un accompagnement stratégique et une expertise-conseil pour guider la création de la coopérative. L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICEA) participe également au projet.

Les badges seront accessibles via les organismes de la francophonie partenaires.