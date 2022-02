Forum pour amener les jeunes Noirs à «sortir de l’ombre»

Ce projet de relance et pour le mois de l’histoire des Noirs a été rendu possible par le Fonds de secours pour les OBNL francophones, géré par l’Assemblée de la francophonie (AFO) et financé par le gouvernement de l’Ontario.

Projet Action + Dialogue

PAJ a obtenu un financement de deux ans (2021-2023) du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme (MACI) dans le cadre du programme pour la lutte contre le racisme et la haine.

Le projet Action + Dialogue se penchera sur la problématique du racisme envers les Noir.es et sa nature systémique.

Dans le cadre de ce projet, et en collaboration avec l’organisme Centre d’innovation Éduc-raciale (CIER), PAJ créera des opportunités de partage qui accroitront l’accès à l’information en français et aux récits des expériences des communautés racialisées francophones dans un contexte de minorité.

Ces échanges permettront de favoriser une meilleure compréhension des disparités et difficultés systémiques que vivent les communautés africaines et afro-descendantes. Mais aussi de proposer des actions concrètes et viables pour remédier à la réalité du racisme envers les Noirs, selon Edwige Ngom.