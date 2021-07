Finale de la Coupe Stanley: le Canadien déçoit devant ses partisans

Les spectateurs quittent et reviennent

Alors que plusieurs spectateurs commençaient à quitter l’enceinte suite au but de Johnson, Corey Perry a déjoué Vasilevski d’un puissant tir du poignet et redonné un peu d’espoir aux amateurs de la Sainte Flanelle qui sont aussitôt retournés à leurs sièges.

Blake Coleman a scellé l’issue du match en inscrivant un but dans un filet désert. Ils ont profité d’une erreur défensive des défenseurs du Canadiens confirmer leur victoire.

Le Lightning est maintenant à une seule victoire d’une deuxième conquête consécutive de la Coupe Stanley, eux qui avait remporté les grands honneurs l’an dernier.

Les Canadiens ont laissé tomber leurs fans

Que s’est-il passé avec les joueurs du CH? Eux qui ont causé la plus grande surprise cette saison en éliminant à tour de rôle les Maple Leafs, Jets et Golden Knights ne sont plus l’ombre d’eux-mêmes dans cette finale contre Tampa Bay.

Les joueurs peinent à produire et le héro Carey Price a de la difficulté à effectuer les arrêts clés. Du côté de leurs adversaires, le gardien Vasilevski est au sommet de sa forme et toutes les lignes offensives produisent.



Carey Price: « On n’a pas le choix. On a fait face à de l’adversité toute l’année. On a le dos au mur. On va vouloir faire de notre mieux », a dit le gardien après la défaite.

Malheureusement pour les partisans du Canadien, un déficit de 3-0 face à une équipe aussi puissante que le Lightning est pratiquement impossible à surmonter. Tout porte à croire que ce n’est pas cette année que l’équipe montréalaise remportera sa 25e Coupe Stanley.