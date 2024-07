Faut-il transférer le rêve de la fusion nucléaire à d’autres projets?

Contenir le plasma

Les experts ont toujours su que les obstacles technologiques étaient énormes. Il faut, après tout, produire une énergie équivalente au Soleil, et la produire de façon continue — et non pas pendant une fraction de seconde, comme cela a déjà été accompli avec des centrales expérimentales appelées Tokamak.

Il faut pour cela obtenir une température de l’ordre de 100 millions de degrés et une pression gigantesque. Il se crée alors un plasma, un état de la matière dont la densité doit être suffisante et durable, afin que d’autres noyaux d’atomes se rencontrent et fusionnent en continu.

Et il faut les technologies nécessaires à garder tout cela, littéralement, à l’intérieur des murs — ce que les ingénieurs appellent une enceinte de confinement.

D’autres voies

Or, depuis 2006, d’autres équipes ailleurs dans le monde ont progressé par d’autres voies, qui impliquent — en théorie — des assemblages moins coûteux.

À titre d’exemple, en 2019, le réacteur expérimental sud-coréen KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) a atteint un nouveau record avec une fusion nucléaire pendant 8 secondes. Il est passé à 20 secondes en 2020, puis à 30 secondes en 2022.