Fabien Hébert réélu président de l’AFO

Fabien Hébert a été réélu pour un troisième mandat de deux ans, ce samedi 24 octobre, au poste de président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), contre deux candidats.

Le congrès des 22, 23 et 24 octobre, à Richmond Hill, se terminait par l’assemblée générale au cours de laquelle Marie-Claude Dicaire a été élue représentante de l’Est de la province, avec Melinda Chartrand (région Centre) et Réal Deschatelets (Nord-Ouest). Ils rejoignent Jean-Claude Ngendahayo (Sud-Ouest) et une ou un représentant du Nord-Est à nommer.

Hilary Kemajou fait son entrée au conseil d’administration en tant que représentante des jeunes. Elle rejoint Denise Lemire (aînés), France Lamarche (femmes), Luc Bonaventure Amoussou et Naromie Charles Azar (minorités raciales et ethnoculturelles),

Des Franco-Ontariens engagés

Pendant trois jours, les participants ont franchi une nouvelle étape des «États généraux de l’Ontario français» et ont célébré l’engagement de personnes qui contribuent au rayonnement de la francophonie ontarienne.

La veille du congrès, le PDG du Collège Boréal, Daniel Giroux, a reçu le Prix de la ministre des Affaires francophones 2026. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de l’AFO, mais ce prix est traditionnellement remis en marge de son congrès.