Extrémisme: des solutions à connecter au 21e siècle

Pascal Lapointe (Agence Science-Presse)

18 mars 2019 à 12h42 18 mars 2019 à 12h42

En 2015, le meurtre de deux journalistes, en Virginie, devenait le premier à être diffusé en direct sur Facebook. Quatre ans plus tard, c’est de la Nouvelle-Zélande qu’est venue la première tuerie de masse diffusée en direct, et accompagnée de traces numériques laissées délibérément par le tueur.

La vitesse à laquelle cette descente aux enfers s’est faite illustre le dérapage social que sont devenus les réseaux sociaux entre les mains d’esprits dérangés.

«Le tueur voulait l’attention du monde et en commettant un acte de terreur de masse, il l’a eu», résume vendredi le chroniqueur Charlie Warzel dans le New York Times.

Bloquer les vidéos à la source?

Pendant que les Facebook, Twitter et autres Youtube «se démenaient» pour retirer de leurs plateformes sa vidéo de 17 minutes et son manifeste, «ils étaient incapables d’aller plus vite que les usagers» qui, sympathiques ou non au tueur, s’empressaient de partager le tout dans les recoins les plus sombres du cyberespace.

La solution est-elle de chercher à bloquer à la source ces vidéos, comme certains le proposent depuis 2015? Avec des centaines d’heures téléchargées à chaque minute sur Internet, les plateformes auront beau jeu de répondre que c’est une solution irréaliste.

Un besoin de s’intégrer à un groupe

S’attaquer aux causes profondes du racisme par l’éducation et la sensibilisation? Possible, mais à très long terme: les psychologues expliquent en général que «l’identité» d’une personne est ce qu’elle a de plus profondément enracinée dans son cerveau — et ce, qu’il s’agisse d’une identité forgée dès l’enfance ou de celle attachée à un nouveau groupe.

Les théoriciens de la radicalisation l’ont eux aussi noté: «chez un individu, l’extrémisme ne naît pas uniquement de son passé troublé, mais de son désir de s’intégrer à quelque chose et d’en obtenir une forme de reconnaissance».

Les «j’aime» procurent du plaisir

Percer les bulles idéologiques des réseaux sociaux dans lesquelles ces individus s’enferment progressivement? C’est là, fausses nouvelles aidant, la seule bataille sur laquelle on a quelque peu progressé ces dernières années.

Entre les racistes et les antisémites, les complotistes de QAnon et les Terre-Platistes, les neurosciences ont aidé à décoder les mécanismes du cerveau par lesquels les algorithmes de Facebook et de Youtube tirent sur les bonnes cordes sensibles.

«Notre cerveau est pratiquement fait sur mesure pour croire aux fausses nouvelles», écrivions-nous en 2017. Concrètement: plus Facebook active notre zone du plaisir par des «j’aime» et des notifications d’amis, plus l’algorithme nous offre des articles ou des vidéos renforçant ce qu’on veut entendre, nous expédiant peu à peu dans un univers parallèle.

Le dialogue meilleur que l’information

Mais le problème est que la science a aussi appris, en même temps, qu’il ne suffisait pas de bombarder un croyant de «vraies» informations pour qu’il admette qu’il est en train de s’enfermer dans un univers parallèle.

Au contraire, tenter de démontrer à quelqu’un qu’il a tort peut le conduire à se braquer et à se couper encore plus des informations contraires (ce que les psychologues appellent le backfire effect).

Les vulgarisateurs ont donc fini par admettre qu’il fallait s’attaquer à la désinformation par des voies détournées, dont au premier plan le dialogue, plutôt que le trop simple «transfert de connaissances».

Prendre conscience du «biais de confirmation»

Quelle pourrait être la «voie détournée» pour fissurer la bulle de filtres des racistes et des suprémacistes?

Pour l’instant, les expériences tournent autour de l’éducation à l’information: apprendre aux gens à se doter de critères objectifs pour distinguer une source crédible, pour séparer le fait de l’opinion, les amener à prendre conscience par eux-mêmes des pièges d’une information qui dit ce qu’on veut entendre, faire passer le concept de «biais de confirmation» du langage théorique des psychologues à celui du grand public…

Le tout, sans directement attaquer la personne pour ses croyances, son idéologie ou sa méconnaissance d’un sujet.

Les décideurs dépassés

Le tout suppose aussi une bonne connaissance des mécanismes par lesquels l’information se diffuse au XXIe siècle. Un savoir que le tueur de la Nouvelle-Zélande maîtrisait, alors que les décideurs politiques, les chercheurs et les médias, eux, sont encore trop souvent ancrés dans la façon dont l’information se diffusait au XXe siècle.