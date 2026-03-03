Expédition arctique sous les aurores boréales

aurores boréales, Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Le MS Spitsbergen. Photos: Aurélie Resch, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 03/03/2026 par Aurélie Resch

C’est sous la neige à Tromsø, que j’emprunte la passerelle du navire MS Spitsbergen. Il deviendra ma maison et mon bureau pour une semaine. À bord, j’apprécie le calme et les espaces communs clairs et confortables.

Les quelque 100 autres passagers partagent la même curiosité pour les activités de plein air et le silence des lieux retirés. Je serai donc à mon aise dans cette expédition au Nord de la Norvège.

Je prends mes quartiers dans ma cabine sur le 6e pont qui m’évoque un petit nid douillet bienvenu dans le froid hivernal norvégien.

Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Une cabine du MS Spitsbergen.
aurores boréales, Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Le MS Spitsbergen.

Préparatifs

Viennent la présentation du capitaine, de l’équipage et des guides conférenciers, venus d’Europe et d’Amérique latine, tous des habitués de la compagnie HX Expeditions.

Puis le briefing sécurité, la distribution des combinaisons isothermes et bottes montantes pour nos excursions et accostages dans l’eau, et enfin l’annonce du programme pour les jours à venir.

Publicité

Alors que le bateau largue les amarres et que nous mettons le cap vers les Alpes de Lyngen, les noms Uløya, Senja, Stokmarknes, Lofoten, Svolvaer dansent sous mes paupières fermées. Le voyage peut commencer.

aurores boréales, Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Montagnes, forêts, fjords, rivières, baies et détroits dans les îles norvégiennes de l’Arctique.
Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Un zodiac du MS Spitsbergen.

Des activités tous les jours

Dans cette aventure, je l’aurais très vite compris, le mot d’ordre est «friluftsliv». Un terme qui pourrait se traduire par «vie en plein air».

HX Expeditions a pour mission durant cette semaine de nous faire vivre comme les locaux les joies d’être en extérieur. Ainsi, je partirai en crampons et lampe frontale dans la neige arpenter la terre autour de Havnnes pour admirer les montagnes recouvertes de neige se refléter dans la mer de Norvège alors que le soir tombe.

À Senja, je longerai en raquettes la côte qui m’offre des vues spectaculaires sur le fjord glacé.

Je poursuivrai mon immersion dans les coutumes nordiques avec le fameux combiné sauna-bain glacial dans l’océan aux îles Lofoten, et parcourrai en zodiac le détroit de Raftsundet pour admirer les majestueuses montagnes se révéler à la timide lumière arctique puis disparaître dans le brouillard.

Publicité
aurores boréales, Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Un rare village côtier.
aurores boréales, Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Aurélie Resch relève tous les défis.

Sorties en kayak

Durant les sorties en kayak, j’essaierai de voir le fameux aigle de mer, réputé être le plus grand oiseau de proie d’Europe avec ses 2m65 d’envergure.

Pour compléter ces aventures physiques, rien de tel qu’une nuit au musée Hurtigruten à Stokmrkness, pour une visite privée qui retrace l’Histoire de l’emblématique express côtier, véritable fierté nationale.

Il y aura également des visites culturelles dans les petits villages de pêcheurs, des saucisses grillées dans de grands braseros au bord de l’océan autour desquels on échangera des historiettes et des expériences scientifiques menées par l’équipe de notre navire.

J’assisterai ainsi à la mise à l’eau d’un drone sous-marin qui collectera des informations sur les algues et la microfaune près des rivages, sous la glace et j’en apprendrai davantage sur les animaux lors de conférences données à bord.

Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Visite au musée Hurtigruten.
Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Visite de l’intérieur d’une des îles.

Des lieux insolites à l’écart des foules

Tout autant que les activités en plein air, le calme et la solitude me siéent à merveille. Cette croisière avec HX Expeditions répondra en ce sens à toutes mes attentes.

Publicité

D’abord, la philosophie sur ce MS Spitsbergen est loin du fast, du bruit et des stress que l’on peut voir sur d’autres compagnies de croisières.

D’ailleurs HX s’attribue le mot Expeditions pour bien faire la différence et annoncer la couleur à ses passagers. Ici, tout repose sur l’expérience, l’approche intime des lieux, de la culture.

aurores boréales, Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Un abri pour les voyageurs… si on peut le trouver sous la neige.
Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Un refuge pour aventuriers perdus.

À bord, pas d’agitation, pas de spectacles clinquants, mais des conférences, un laboratoire de recherche scientifique, des guides sportifs certifiés, une photographe professionnelle, un personnel discret, une ambiance feutrée.

Ensuite, les endroits visités sont éloignés des masses touristiques. Huit jours loin du chaos du monde, de la fureur et du bruit de nos civilisations. Pas d’embouteillages, de panneaux publicitaires, de néons et d’enceintes hurlantes.

Des îles désertes, de petits villages de pêche, une ferme, des maisons avec sauna… Le reste est océan et montagnes, neige et glace.

Publicité

Rencontre avec des moutons, échanges avec quelques habitants désireux de partager leur histoire et les légendes des lieux, sourires échangés autour d’un feu. Une vie au ralenti, en pleine nature, avec peu d’ensoleillement et rien de strident.

Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Rencontre avec des animaux de ferme.
Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Pause chaleur.

La magie des aurores boréales

Le point d’orgue de ce voyage arctique est certainement le spectacle des aurores boréales dansant dans le ciel.

Naviguer le long ou au large des côtes ou dans un fjord offre le privilège d’un siège au premier rang pour être ébloui par ces lumières vives.

HX Expeditions est d’ailleurs tellement assurée d’offrir ce spectacle d’une poésie bouleversante qu’elle annonce dans sa campagne: «Au-dessus du Cercle Arctique en hiver, les conditions sont idéales pour que la magie des aurores boréales apparaisse. Et si ce n’est pas le cas, nous vous offrirons un avoir pour une prochaine croisière».

En effet, plus d’un soir, j’ai pu être témoin de ces tourbillons verts fluorescents, de ces rayons roses qui se déplacent avec grâce dans la nuit étoilée.

Publicité

Et si je n’étais pas dehors, sur le pont à faire le guet, une annonce dans les cabines, au restaurant et dans les couloirs retentit chaque fois que le capitaine ou l’équipe aperçoit le phénomène, invitant tous ceux qui le désirent à assister au spectacle.

aurores boréales, Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Aurores boréales droit devant.
aurores boréales, Norvège navire MS Spitsbergen HX Expeditions
Des aurores boréales remplissent le ciel.

Lors de conférences sur le MS Spitsbergen durant notre voyage, nous avons eu droit à des conseils professionnels pour saisir toute la l’intensité des aurores boréales.

L’équipe du programme science et éducation du navire nous a également invités à participer à un projet de science citoyenne avec la NASA, Aurorasaurus, en partageant nos observations et prises de vue et en échangeant avec des scientifiques via une application.

Un voyage différent que je ne saurai trop vous recommander.

Auteurs

  • Aurélie Resch

    Chroniqueuse voyages. Écrivaine, journaliste, scénariste. Collabore à diverses revues culturelles. Réalise des documentaires pour des télévisions francophones. Anime des ateliers d’écriture dans les écoles, les salons du livre et les centres culturels.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur