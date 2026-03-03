Expédition arctique sous les aurores boréales

C’est sous la neige à Tromsø, que j’emprunte la passerelle du navire MS Spitsbergen. Il deviendra ma maison et mon bureau pour une semaine. À bord, j’apprécie le calme et les espaces communs clairs et confortables.

Les quelque 100 autres passagers partagent la même curiosité pour les activités de plein air et le silence des lieux retirés. Je serai donc à mon aise dans cette expédition au Nord de la Norvège.

Je prends mes quartiers dans ma cabine sur le 6e pont qui m’évoque un petit nid douillet bienvenu dans le froid hivernal norvégien.

Préparatifs

Viennent la présentation du capitaine, de l’équipage et des guides conférenciers, venus d’Europe et d’Amérique latine, tous des habitués de la compagnie HX Expeditions.

Puis le briefing sécurité, la distribution des combinaisons isothermes et bottes montantes pour nos excursions et accostages dans l’eau, et enfin l’annonce du programme pour les jours à venir.