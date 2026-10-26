Études, emploi, retraite: pourquoi les frontières s’estompent

De plus en plus, les frontières se brouillent entre les périodes de la vie consacrées aux études, à l’emploi et à la retraite. Cela soulève des enjeux: comment souhaitons-nous organiser ces différentes étapes dans notre société? Et quelle place l’emploi doit-il occuper dans nos vies?

Depuis le début des années 2000, la frontière qui existait entre les études, l’emploi et la retraite ne cesse de s’estomper.

Derrière des mesures aussi diverses que l’encadrement du travail des adolescents, les crédits d’impôt destinés aux travailleurs expérimentés ou certaines réformes des retraites, une même tendance se dessine: la volonté d’accroître la participation au marché du travail tout au long de la vie.

Quel rôle jouent nos politiques publiques dans cette tendance? Et quelles orientations souhaitons-nous à cet égard dans notre société ?

Dans une publication que j’ai cosignée récemment sur la réponse du Québec et du Canada au défi du vieillissement de la population, on observait que plusieurs réformes, depuis le début des années 2000, se sont employées à modifier la manière dont se font les transitions entre la jeunesse, l’âge adulte et la retraite, en favorisant la participation au marché de l’emploi tout au long de l’existence.