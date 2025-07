Kim Morris devient directrice générale de la FARFO

«Passionnée par la francophonie et experte en développement de partenariats», Kim Morris a également dirigé sa firme KM Communication et présidé à des initiatives de sensibilisation et de collecte de fonds.

Elle détient un baccalauréat en sciences politiques et d’une maîtrise en communication stratégique de l’Université McMaster.

Jean-Rock Boutin fait valoir «son solide parcours en gouvernance communautaire, sa passion pour la francophonie et son expertise en développement de partenariats», désormais au service des droits des quelque 230 000 Franco-Ontariens de 50 ans et plus.