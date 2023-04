Et si James Bond était tourné à Ottawa?

Les professionnels de l’industrie du cinéma et de la télévision ont plusieurs raisons de voir grand: l’année 2022 en a été une record en Ontario.

Les employés du Diefenbunker ont l’habitude des pleurs, des cris, du sang et des haches: la production de films d’horreur est courante au musée canadien de la guerre froide.

«Le film dont on se parle le plus souvent entre employés, c’est Zygote, un film d’horreur. C’est la plus grande production qu’on a vue ici. Le musée avait été complètement fermé aux visiteurs», avance la coordonnatrice des programmes, des événements et des locations au Diefenbunker, Robyn Easton.

Ben Affleck et Morgan Freeman

Il y a une vingtaine d’années, le bunker avait reçu la visite des acteurs Ben Affleck et Morgan Freeman, notamment, pour le tournage de scènes du thriller La somme de toutes les peurs.

Cet abri antiatomique construit secrètement, entre 1959 et 1961 à Ottawa, accueille environ deux ou trois productions d’envergure par année, indique Robyn Easton.