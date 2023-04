Cinéfranco participe à la Journée du cinéma canadien

Depuis 10 ans, Reel Canada est à l’origine de la Journée du cinéma canadien. Ce «JourCinéCan» – mercredi 19 avril – a pour ambition de sensibiliser le grand public aux productions cinématographiques canadiennes.

Après une première collaboration en 2022, le festival torontois Cinéfranco participe une nouvelle fois à cet événement en présentant le documentaire Derrière chez nous, de Marc Tawil, à 19h au Cineplex Yonge-Eglinton.

C.R.A.Z.Y.

L’an dernier, la fondatrice et directrice de Cinéfranco, Marcelle Lean, avait proposé C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée, au cinéma Royal. La Journée du cinéma canadien survenait peu de temps après le décès du cinéaste québécoi (Dallas Buyers Club, Demolition, Big Little Lies), qui avait beaucoup choqué et attristé.

Marcelle Lean se souvient avec émotion «avoir accepté, au nom de Jean-Marc Vallée, la récompense pour C.R.A.Z.Y. désigné meilleur film aux Lumières de Safi, un festival du film francophone marocain».