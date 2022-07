Est-ce un nom commun? Un nom propre? Non, c’est un éponyme!

Savez-vous ce que c’est qu’un éponyme et à quoi il sert? Dans l’affirmative, je vous félicite parce que ce n’est pas un mot qu’on utilise tous les jours, même si les éponymes font partie de notre quotidien.

Un éponyme est un mot qui est dérivé d’un nom propre. Pour mieux comprendre ce terme, il est utile de revoir la définition des noms communs et propres.

Selon Grevisse, le nom (ou substantif) est le mot qui sert à désigner, à «nommer», les êtres animés et les choses. Et en grammaire, on range parmi les «choses» non seulement les objets, mais encore les actions, les sentiments, les qualités, les idées, les abstractions, les phénomènes, etc.

Les noms peuvent se classer en deux catégories: les noms communs et les noms propres.

Qu’est-ce qu’un nom commun?

D’après Grevisse, «le nom commun est celui qui s’applique à un être ou à un objet en tant que cet être ou cet objet appartient à une espèce. Ce nom est «commun» à tous les individus de l’espèce.»