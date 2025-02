Est-ce qu’un garçon normal écoute Céline Dion?

Pas question, non plus, de mentionner son orientation homosexuelle à ses parents. Le mensonge reste son rempart le plus sûr. Tous les jeunes mentent à leurs parents, se dit-il. Colin porte encore au fond de lui « l’envie impossible d’être un garçon comme les autres ».

Lors de son anniversaire, le frère de Colin organise un party dans le sous-sol. C’est là que Colin entrevoit Yann, 18 ans. C’est le coup de foudre.

Après trois minutes avec Yann, Colin l’aime plus que sa mère, son père, son frère et son amie Eugénie. En repensant à sa conversation avec Yann, ces trois minutes «sont déjà les plus importantes de mon existence».

Ça ne va pas de soi

L’idée même d’avouer qu’il aime un gars lui glace le sang. Il n’est pas prêt. Il ne souhaite pas qu’on le sache, ni qu’on le devine. Or, mentir lui répugne; il évite donc le sujet.

Quant à Yann, il est un excellent nageur. Ses meilleurs amis font partie de son équipe de natation. Pas question de sortir du placard; il a trop peur de se faire écœurer avec ça.