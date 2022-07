Essai romancé sur la manipulation d’une population

L’auteur décrit que, pour les multinationales, la croissance économique se fait au prix d’un effondrement intellectuel, culturel, psychologique et spirituel.

Il brosse un tableau de l’Europe qui change de visage, soulignant quelques exemples à gros traits. Amazon remplace les petits commerce. Starbucks chasse les petits cafés et salons de thé. McDonald’s, KFC et Pizza Hut éliminent les petits restaurants. TripAdvisor et Airbnb sont maintenant les seules agences de voyage. Et les taxis cèdent leur place à Uber.

Peur du jugement des autres

Une place est accordée à la jeune génération, celle née avec Facebook.

Les ados, écrit Gounelle, sont conditionnés à chercher l’approbation des autres par le plus de like possibles. «La simple peur du jugement des autres les poussera à suivre comme des moutons les injonctions du pouvoir en place.»

Les romans de Laurent Gounelle sont tous des best-sellers. Le Réveil le sera peut-être aussi, mais à mon avis il s’agit plutôt d’un essai romancé. Les personnages ne sont pas assez développés et c’est la réflexion qui l’emporte sur la création.