Érudition et finesse font bon ménage chez Guy Ménard

Drapeaux, blasons et kilts

Dans une nouvelle sur le drapeau arc-en-ciel, on a droit à un cours détaillé sur la vexillologie (étude des bannières, oriflammes et drapeaux) et sur l’héraldique (étude des armoiries, blasons et autres écussons).

On apprend que le mot gueules est masculin singulier. En français normal, dextre désigne la droite, mais en héraldique il indique plutôt la gauche.

Un personnage désire se procurer un kilt. Tant chez Eaton’s que chez La Baie, le prix est exorbitant. Il se rabat sur une jupe écossaise qu’il fait raccourcir.

Le texte se termine avec l’éternelle question, à savoir si les Écossais portent quelque chose sous leur kilt, à part les bas et les chaussures. La réponse est lapidaire. «Ben voyons: l’avenir de l’Écosse!»

Marchandage

Si vous avez voyagé dans des pays de l’Amérique centrale ou du Moyen-Orient et que vous avez fréquenté un mercato, vous savez qu’il faut marchander le prix de l’article convoité.