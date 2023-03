Éric-Emmanuel Schmitt: huit romans pour traverser notre Histoire

Le premier tome, Paradis perdus (2021), commence avec la fin du néolithique et le déluge.

Le second tome, La Porte du ciel (2021), traite de Babel et de la civilisation mésopotamienne.

Le troisième tome, Le Soleil sombre (2022), porte sur l’Égypte des Pharaons et Moïse.

Puis devraient suivre La Lumière du bonheur (la Grèce au IVe siècle av. J.-C.), c, La Mystification (l’Europe médiévale et Jeanne d’Arc), Le Temps des conquêtes (la Renaissance et la découverte des Amériques). Puis Révolutions (politiques, industrielles et techniques). Schmitt n’écarte pas un tome supplémentaire…

Éloge de l’émancipation

Dans Paradis perdus, le romancier écrit qu’il n’existe pas d’être humain plus habité à vivre ici que là.