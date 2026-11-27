Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a lancé jeudi qu’il n’hésiterait pas à utiliser son arme à feu pour protéger sa famille contre un braquage à son domicile, et qu’un individu tentant d’entrer chez lui par effraction finirait par «ressembler à du fromage suisse». Il a encouragé les citoyens à faire de même.

Le premier ministre a invité les Ontariens à «utiliser n’importe quel moyen à leur disposition», y compris «un couteau ou un bâton de baseball», pour riposter, dans l’éventualité où ils seraient confrontés à une entrée par effraction.

Doug Ford a affirmé être un détenteur légal d’arme à feu et s’est dit prêt à s’en servir en cas d’intrusion à son domicile, en rencontrant les journalistes à Queen’s Park.

Musicien assassiné

Les propos du premier ministre surviennent au lendemain de la mort du musicien Michael Eckert, âgé de 39 ans, abattu lors d’une entrée par effraction dans une résidence de Toronto, dans la nuit de mardi 24 à mercredi 25 novembre.

Le Service de police de Toronto affirme qu’«une ou plusieurs personnes inconnues se sont introduites par effraction» dans la résidence, et qu’une fois à l’intérieur, «le suspect a fait face à la victime et a fait usage d’une arme à feu, atteignant celle-ci».