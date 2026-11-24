À peine 48 heures s’étaient écoulées depuis la victoire de Navdeep Bains à la direction du Parti libéral de l’Ontario que le gouvernement de Doug Ford était déjà décidé à passer à l’attaque, lundi à Queen’s Park.

L’ex-ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada, Navdeep Bains, a remporté sa course à la direction du Parti libéral de l’Ontario, ce samedi 21 novembre.

L’homme politique de la région du Grand Toronto a servi dans les rangs de Justin Trudeau à titre de ministre de 2015 à 2021.

Les progressistes-conservateurs de Doug Ford n’ont pas perdu de temps pour le rappeler.

«Nous ne voulons pas revivre la sombre décennie que vous avez imposée à la population de cette province – des impôts plus élevés et des lois plus laxistes qui ont mis nos familles à risque. Aucun Ontarien ne choisira un parti dirigé par Trudeau», a lancé lundi le ministre de l’Énergie et des Mines de l’Ontario, Stephen Lecce, en chambre.