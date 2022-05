Mais qui est donc Steven Del Duca?

À un mois des élections provinciales, les Libéraux ont lancé une mini-série de cinq épisodes, intitulée Who I Am – disponible uniquement en anglais – visant à faire connaître le chef du Parti libéral de l’Ontario (PLO), Steven Del Duca.

La série web présente Steven Del Duca, sa famille et les raisons qui le motivent à faire campagne pour devenir premier ministre de l’Ontario.

«Si je dois me présenter devant 15 millions d’Ontariens et demander leur confiance, la moindre des choses est de leur montrer qui je suis, d’où je viens et les expériences de vie qui façonnent mes valeurs», explique le chef libéral.

«Assez méconnu»

C’est vrai que Steven Del Duca est encore assez méconnu des Ontariens, note la professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, Geneviève Tellier.