Entre l’érable et le lys: deux solitudes ou deux conversations

S’il y a une «solitude» au Canada, c’est plutôt nous, les francophones en milieu minoritaire, qui sommes pognés entre les deux grandes conversations nationales. Entre l’érable et l’écorce. Between the ROC [rest of Canada] and a hard lys.

À la fois coincés entre les deux et tiraillés entre les deux cultures fondatrices du pays. Comme des enfants entre deux parents en brouille.

On veut être inclus dans les deux

La plupart d’entre nous tentent de participer aux deux «conversations». On n’accepte d’être exclus ni de l’une ni de l’autre. On craint de manquer quelque chose.

Aussi, parfois, on en veut aux deux majorités. Notamment pour la manière dont ils se traitent et s’ignorent mutuellement. On peut se sentir tour à tour trahis par des manifestations d’autonomisme de la part des Québécois et vexés par le Quebec-bashing des Canadians.

Si on participe aux deux conversations, il est aussi vrai qu’on le fait souvent imparfaitement. Soit par manque d’accès, soit par manque de temps. Difficile de rester à l’affût de deux conversations nationales à la fois!