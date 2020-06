En pleine tempête, une nouvelle vérificatrice générale

Chaque rapport annuel constitue un bulletin de notes très attendu des médias, qui en tirent les exemples les plus scandaleux de gaspillage ou de gestion erratique. L’année 2020 est riche de promesses à cet égard!

Karen Hogan est parfaitement bilingue, sa nomination a été proposée conformément à un processus de nomination qui se veut transparent et non-partisan. Elle est la deuxième femme à obtenir ce poste parmi 15 personnes l’ayant occupé à titre permanent depuis 1867.

À Ottawa depuis 2006

Diplômée en comptabilité de l’Université Concordia de Montréal, elle cumule plus de 25 ans d’expérience professionnelle en comptabilité et en vérification, notamment au sein d’une société cotée en bourse, d’une société d’État et de l’un des plus grands syndicats du Canada.

Elle s’est jointe au Bureau du vérificateur général du Canada en 2006, et occupe le poste de vérificatrice générale adjointe depuis janvier 2019.

Karen Hogan et son mari ont deux enfants. Elle siège au conseil d’administration d’une organisation à but non lucratif et agit comme juge-arbitre certifiée dans le cadre de compétitions de natation.