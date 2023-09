En Alberta, dix ans de lutte pour des écoles francophones

«Les parents pouvaient décider si l’école restait ou non catholique, mais certains auraient préféré que tous les établissements soient non confessionnels», détaille-t-il.

La première école publique, l’École Gabrielle-Roy, est ainsi fondée à Edmonton en 1997.

Aux yeux de Frank McMahon, la gestion francophone a contribué à forger un «sentiment d’unité» au sein d’une communauté isolée, éparpillée aux quatre coins de la province.

«Les écoles sont devenues des lieux de rassemblement, des milieux enrichissants qui encouragent la vitalité de la culture et du tissu communautaire, souligne-t-il. Les familles apprennent plus facilement à se connaître et interagissent dans leur langue.»

«Gérer nous-mêmes nos écoles nous a aussi permis d’avoir des programmes d’études plus adaptés à nos besoins et d’avoir plus d’établissements, plus rapidement», poursuit Colette Roy.