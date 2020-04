Emploi au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

Conjuguer l’avenir au présent. Les 43 écoles du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) forment aujourd’hui plus de 17 000 citoyens de demain. Ses écoles, toujours à l’avant-garde, proposent une approche pédagogique novatrice dans un climat propice au bien-être inclusif de ses élèves. Normal, puisqu’il faut être en avance sur son temps pour enseigner l’avenir.

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION

Le CEPEO est aujourd’hui à la recherche d’une directrice ou d’un directeur de l’éducation qui, par son leadership, sa vision et ses valeurs humaines, contribuera à maintenir l’élan de croissance et d’innovation qui le caractérise, au plus grand bénéfice de ses élèves, afin que ceux-ci acquièrent les savoirs et les outils qui leur permettront de contribuer un jour à leur tour à l’épanouissement de leur communauté.

Date limite: 30 avril 2020

Pour plus d’information, consultez www.ascens.ca/cepeo ou contacter MM. Claude Martel ou Pierre Leduc par courriel à [email protected] ou par téléphone au (613) 799-5243.