Embrasser la diversité du français

Dans une langue, chaque mot a sa place selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voilà ce qu’une brochette d’analystes sous la direction d’Andréanne Beaulieu tente d’illustrer dans Dix brefs essais sur le français québécois.

Le recueil regroupe des textes de: Anna Giaufret, Annette Boudreau, Anne Peyrouse, Anne-Marie Beaudoin-Bégin, Sarah Bertrand-Savard, Julie Auger, Bruno Courbon, Emmanuel Bouchard, Julien Beauseigle et Andréanne Beaulieu.

Le tout est coiffé d’une préface de Lise Gauvin. Elle souligne «qu’une langue est un organisme vivant apte à accueillir de multiples transformations et évolutions».

Passions et politique

Au Québec, la langue soulève les passions depuis belle lurette, notamment en raison des enjeux politiques, culturels et identitaires qu’on lui associe naturellement. Selon Emmanuel Bouchard, le français a changé tout au long de son histoire et continuera de la faire; «cette transformation ne le place pas forcément dans une situation périlleuse».

La sociolinguiste acadienne Annette Boudreau note que c’est en faisant un usage fréquent et quotidien de sa langue que l’on se rend compte des différentes valeurs attribuées aux manières de parler. On prend alors conscience «que l’on peut adopter un registre plus formel dans le contexte qui le demande sans pour autant renoncer à son identité linguistique».