Des jeunes à la découverte du Québec sous toutes ses coutures

guide Ulysse, Christine Ouin, Julie Brodeur et Louise Pratte, J’explore le Québec!
Christine Ouin, Julie Brodeur et Louise Pratte, J’explore le Québec!, Montréal, Guides Ulysse, collection Mon premier guide de voyage, illustrations de Pascal Biet, 112 pages, 9 cartes, 19,95 $.
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Publié 14/03/2026 par Paul-François Sylvestre

Le sympathique chien Edgar et l’adorable libellule Julie invitent les jeunes à découvrir la plus grande province du Canada sous toutes ses coutures. J’explore le Québec ! leur propose des données historiques, géographiques et culturelles, des visites et des expériences dans tous les coins du Québec, ainsi que des bricolages et jeux rigolos.

Avec ses 1 667 712 km2, le Québec est la plus grande province du Canada. Sa population de 9,1 millions le place cependant loin derrière l’Ontario (16,26 millions).

Après avoir souligné que les ancêtres des Premières Nations et des Inuits remonte à plus de 12 000 ans, le guide Ulysse dresse une petite histoire du Québec en dix capsules, de 1534 (Jacques Cartier) à 1995 (second référendum).

Expressions de chez nous

Edgar et Julie s’amuse à se lancer des expressions bien de chez nous: se tirer une bûche (s’asseoir), tataouiner (perdre son temps), vlimeux (espiègle), attacher sa tuque avec de la broche (se préparer au pire), avoir de la broue dans le toupette (être très occupé).

Premier-né de la collection spécialement conçue pour les voyageurs en herbe et les petits curieux, ce guide propose des excursions ou des visites en ville, à la campagne, à la montagne, le long du fleuve et du fjord, au bord de la mer, chez les Autochtones et vers le Grand Nord. Il est tour à tour ludique et pédagogique.

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On retrouve au menu le sirop d’érable, les bleuets et la tourtière, les pets-de-sœur, les oreilles de crisse et les queues de castor, sans oublier les «rois de la patate» et la poutine.

Montréal et les Premières Nations

Montréal offre des attraits uniques: Jardin botanique, Planétarium, Insectarium, Biodôme et Festival Juste pour rire. Québec a son Carnaval, bien entendu, ses plaines d’Abraham, son Petit Champlain et son Château Frontenac.

Une dizaine de pages sont consacrées aux Autochtones. On y apprend que les 11 nations du Québec se regroupent en trois familles culturelles: algonquienne, iroquoienne et inuite.

Il est possible de visiter plusieurs villages et musées pour plonger dans leurs traditions. Parmi les activités de bricolage que propose le guide, il y a la fabrication d’un capteur de rêves et la construction d’un inukshuk.

Bonnes adresses

Le guide se termine par Québec-Quiz et par Les bonnes adresses d’Edgar et Julie. On retrouve pas moins de 134, chacune renvoyant à un numéro sur une demi-douzaine de cartes détaillées. Impossible de ne pas s’y retrouver ou de se perdre en route.

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Cette cinquième édition de J’explore le Québec! a le mérite d’inviter les enfants à être attentifs à tout ce qui les entoure. À la fois amusant et instructif, il est magnifiquement illustré.

La collection Mon premier guide voyage inclut trois autres destinations: Ouest canadien, France et Caraïbes. À quand l’Ontario…?

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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