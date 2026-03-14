Des jeunes à la découverte du Québec sous toutes ses coutures

Le sympathique chien Edgar et l’adorable libellule Julie invitent les jeunes à découvrir la plus grande province du Canada sous toutes ses coutures. J’explore le Québec ! leur propose des données historiques, géographiques et culturelles, des visites et des expériences dans tous les coins du Québec, ainsi que des bricolages et jeux rigolos.

Avec ses 1 667 712 km2, le Québec est la plus grande province du Canada. Sa population de 9,1 millions le place cependant loin derrière l’Ontario (16,26 millions).

Après avoir souligné que les ancêtres des Premières Nations et des Inuits remonte à plus de 12 000 ans, le guide Ulysse dresse une petite histoire du Québec en dix capsules, de 1534 (Jacques Cartier) à 1995 (second référendum).

Expressions de chez nous

Edgar et Julie s’amuse à se lancer des expressions bien de chez nous: se tirer une bûche (s’asseoir), tataouiner (perdre son temps), vlimeux (espiègle), attacher sa tuque avec de la broche (se préparer au pire), avoir de la broue dans le toupette (être très occupé).

Premier-né de la collection spécialement conçue pour les voyageurs en herbe et les petits curieux, ce guide propose des excursions ou des visites en ville, à la campagne, à la montagne, le long du fleuve et du fjord, au bord de la mer, chez les Autochtones et vers le Grand Nord. Il est tour à tour ludique et pédagogique.