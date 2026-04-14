Vouvoiement à l’école: l’Ontario s’intéresse aux politiques du Québec

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario a demandé à son homologue du Québec de l’informer des résultats de ses politiques de civisme dans les écoles, comme le vouvoiement et l’utilisation des titres «madame» et «monsieur», a appris Le Droit.

Le vouvoiement dans les écoles est obligatoire au Québec depuis le 1er janvier.

L’initiative a vraisemblablement piqué la curiosité du ministre de l’Éducation de l’Ontario, Paul Calandra.

Son bureau a récemment demandé à son homologue québécoise, Sonia LeBel, de lui «fournir des informations» sur les résultats de cette récente politique, lorsqu’il y en aura, «afin d’éclairer notre évaluation des approches possibles ici en Ontario», a fait savoir au Droit l’attachée de presse du ministre Calandra, Emma Testani.

Comme au Québec, le code de conduite scolaire de l’Ontario comprend l’interdiction d’utiliser les téléphones cellulaires durant les heures d’enseignement, et l’obligation d’avoir un comportement respectueux et civilisé.