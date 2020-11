Elles ont planté leurs racines dans le sol franco-ontarien

L’éclairage des aînés

Elle déplore cependant un manque de communication entre les multiples communautés francophones de l’Ontario. «Chaque communauté vit de son côté, il n’y a pas beaucoup de mélange», remarque-t-elle.

Avant de diriger SOFIFRAN, Mme Ngira-Batware Kimpiobi a travaillé auprès des aînés. Elle juge que cette expérience enrichissante lui a permis de mieux connaître le combat des Franco-Ontariens pour la sauvegarde de leur langue. Un atout important pour celle qui juge primordial «de savoir aller vers les autres».

Savoir foncer

De son côté, après 12 ans en Ontario, l’entrepreneure Fayza Abdallaoui se sent Canadienne «même si je n’ai pas encore le passeport!»

Après avoir vécu dans de nombreux pays en raison du rôle d’ambassadeur de son père pour l’Algérie, cette femme passionnée et énergique se dit aussi facilement Franco-Ontarienne, comme elle se dit profondément Algérienne et Parisienne! «Je me sens aussi immigrante parfois, à cause du regard des autres», ajoute-t-elle.

«Les gens l’oublient, mais on arrive tous avec une histoire», lance Jeanne-Marie Rugira. Parfois, le passé est dramatique, mais l’envie de réussir est là.